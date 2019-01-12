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Hava daha da soğuyacak!

Ülkemiz yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor…

12 Ocak 2019 Cumartesi 18:09
Hava daha da soğuyacak!

Bu çerçevede, yarından itibaren sağanak yağmur, çarşamba öğleden sonra kar; perşembe sabahı ise şiddetli don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığında 4 derecelik düşüş yaşanacak…

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren ülkede yeni bir yağışlı ve soğuk hava dalgası beklendiğini açıkladı…
Dairenin tahminlerine göre, yarından başlayıp 18 Ocak’a kadar devam edecek dönemin ikinci yarısında, hava sıcaklığında 4 derecelik düşüş yaşanacak.

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KKTC, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında soğuk ve nemli, ikinci yarısında ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısı 13–16 derece, ikinci yarısında ise 9–12 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, Güney ve Doğu yönlerde orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, periyodun ikinci yarısında ise Güney ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman ‘Fırtına’ şeklinde esecek.

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HavaSoğukMeteoroloji DairesiHava SıcaklığıYağmurHaberGündemKıbrıs
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