Künye
Kıbrıs 11
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini balkondan attı
Eşini balkondan attı
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı
Pul biberlerin arasından 5 kilo...
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk ay hapis cezası aldı
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk...

Hava daha da soğuyacak

Meteoroloji Dairesi, soğuk havanın ileriki günlerde de devam edeceğini; hafta sonu hariç, çarşambaya kadar yağmur beklendiğini duyurdu.

16 Mart 2022 Çarşamba 14:27
1301 Okunma
Hava daha da soğuyacak
banner108

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün 17 – 23 Mart tarihlerini kapsayan Hava Tahmin Raporu’na göre bölge, alçak basınç sistemi  ile periyodun ilk günleri soğuk ve nemli, diğer günlerde ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 14 -17 ºC, diğer günlerde ise 10 - 13 ºC dolaylarında seyredecek.

Hava, yarın parçalı çok bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu; cuma günü parçalı çok bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu; cumartesi günü parçalı bulutlu; pazar günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; pazartesi günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; salı günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu ve çarşamba günü ise parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgarın, periyodun ilk günü Güney ve Batı, diğer günlerde ise Kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 16.03.2022 16:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Hükümet, ekonomik krizi meteoroloji raporu sunar gibi yönetiyor”
“Hükümet, ekonomik krizi meteoroloji raporu sunar gibi yönetiyor”
Ada genelinde elektrik kesintisi yapılacak
Ada genelinde elektrik kesintisi yapılacak
Gazimağusa Limanı İçin Çalışmalar Hızlanıyor
Gazimağusa Limanı İçin Çalışmalar Hızlanıyor









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim