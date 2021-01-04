Hava Durumu / 04 Ocak 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 4 Ocak Pazartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bugün hava, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 16-21 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor.