Hava Durumu / 08 Şubat 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 8 Şubat Pazartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise güney ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava, parçalı çok bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 16-21 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor.