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Hava Durumu / 08 Temmuz 2020

Hava Bugün Nasıl Olacak?

08 Temmuz 2020 Çarşamba 07:44
702 Okunma
Hava Durumu / 08 Temmuz 2020

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE ÜST ATMOSFERDEKİ SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU, ÖĞLE SAATLERİ YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 4 İLE 5 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

GİRNE 30 / LEFKE 28 / GÜZELYURT 31 / LEFKOŞA 33 / GAZİMAĞUSA 31 / İSKELE 31 / YENİERENKÖY 31 DERECE

Son Güncelleme: 08.07.2020 08:34
Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuKKTC Hava Durumu
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