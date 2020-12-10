Hava Durumu / 10 Aralık 2020

Meteoroloji Dairesi’nin 10 Aralık Perşembe günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 4 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava, parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 16-22 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor.