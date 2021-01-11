Hava Durumu / 11 Ocak 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 11 Ocak Pazartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 19-23 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 23 derece olması bekleniyor.