Hava Durumu / 12 Ocak 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 12 Ocak Salı günkü hava tahmin raporuna göre, bölge yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 18-22 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 22 derece olması bekleniyor.