Hava Durumu / 12 Şubat 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 12 Şubat Cuma günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava, parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 16-21 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor.