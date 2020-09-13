Hava Durumu / 13 Eylül 2020

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE ÜST ATMOSFERDEKİ SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 3 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
GİRNE 33 / LEFKE 29 / GÜZELYURT 35 / LEFKOŞA 35 / GAZİMAĞUSA 33 / İSKELE 35 / YENİERENKÖY 35 DERECE