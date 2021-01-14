Hava Durumu / 14 Ocak 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 14 Ocak Perşembe günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.

Bugün hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 11-17 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 17 derece olması bekleniyor.