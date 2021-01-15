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Hava Durumu / 15 Ocak 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 15 Ocak Cuma günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

15 Ocak 2021 Cuma 09:07
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Hava Durumu / 15 Ocak 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 15 Ocak Cuma günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bugün hava parçalı çok bulutlu  akşam saatleri sağanak ve yağmurlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 15-18 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 18 derece olması bekleniyor.

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