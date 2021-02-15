Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti

Hava Durumu / 15 Şubat 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 15 Şubat Pazartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

15 Şubat 2021 Pazartesi 09:10
587 Okunma
Hava Durumu / 15 Şubat 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 15 Şubat Pazartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

 En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitim Bursları Ödeniyor
Eğitim Bursları Ödeniyor
Taşımacılık bugün ödeniyor
Taşımacılık bugün ödeniyor
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULLARDA 2020-2021 DERS YILI İKİNCİ DÖNEMİ BUGÜN BAŞLIYOR
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULLARDA 2020-2021 DERS YILI İKİNCİ DÖNEMİ BUGÜN BAŞLIYOR
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim