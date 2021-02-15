Hava Durumu / 15 Şubat 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 15 Şubat Pazartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor.