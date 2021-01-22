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Hava Durumu / 22 Ocak 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 22 Ocak Cuma günkü hava tahmin raporuna göre, bölge yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

22 Ocak 2021 Cuma 09:05
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Hava Durumu / 22 Ocak 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 22 Ocak Cuma günkü hava tahmin raporuna göre, bölge yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava açık ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 13-16 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 15 derece olması bekleniyor.

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