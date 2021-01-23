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Hava Durumu / 23 Ocak 2020

Meteoroloji Dairesi’nin 23 Ocak Cumartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

23 Ocak 2021 Cumartesi 09:08
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Hava Durumu / 23 Ocak 2020

Meteoroloji Dairesi’nin 23 Ocak Cumartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 12-17 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 16 derece olması bekleniyor.

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