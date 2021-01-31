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Hava Durumu / 31 Ocak 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Ocak Pazar günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

31 Ocak 2021 Pazar 11:33
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Hava Durumu / 31 Ocak 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Ocak Pazar günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette , zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bugün hava, parçalı bulutlu  geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 15-19 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 18 derece olması bekleniyor.

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