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Hava Durumu / 7 Kasım 2021

KKTC Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan bugünkü hava tahmin raporuna göre, gün içinde en yüksek hava sıcaklığının 31 derece dolaylarında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinde bu sıcaklığın 13 dereceye düşmesi tahmin ediliyor.

07 Kasım 2021 Pazar 10:18
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Hava Durumu / 7 Kasım 2021
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KKTC Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan bugünkü hava tahmin raporuna göre, gün içinde en yüksek hava sıcaklığının 31 derece dolaylarında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinde bu sıcaklığın 13 dereceye düşmesi tahmin ediliyor.

SABAH

Bölgede yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

ÖĞLE

Bölgede yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 7 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

AKŞAM

Bölgede yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler:
KKTC Meteoroloji DairesiHava Durumu
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