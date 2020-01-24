Hava durumu bugün nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı zamanla az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı

Mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar

Kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Yapılan son meteorolojik değenlendirmeler ışığında rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat) zaman zaman fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.