Hava durumu bugün nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı
Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar
Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee
polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee
kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee
biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee
sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee
yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee
serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee
burasi krallik degil yavru kus
gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR.
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham