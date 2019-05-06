Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, yarından perşembeye kadara sağanak yağmur beklendiğini kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Mayıs tarihlerini kapsayantahmin raporuna göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısı üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, Cuma gününden itibaren ise açık ve az bulutlu

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 24- 27, sahillerde ise 21-23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; Salı ve çarşamba günleri ise yer yer fırtınamsı olarak