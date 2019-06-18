Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...

Hava durumu nasıl olacak?

18 Haziran 2019 Salı 09:34
Hava durumu nasıl olacak?

Ülkemiz yağışlı havanın etkisinde..

2 gün daha devam edecek olan yağmurlarla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara Meteorolji Dairesi uyarı yaptı.

Meteoroloji Dairesi, dün saat 14.00’den itibaren yarın (Çarşamba) saat 18.00’e kadarki süre için ihbar yayımladı.

Meteoroloji Dairesi’nin ihbarında, bölgemizde devam eden sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olmasının beklendiğini belirterek, dolu yağışı, su baskını, yıldırım düşmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerden ve vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Öte yandan dün öğle saatlerinde etkili olan yağmur dolayısıyla İskele Merkez de su birikintileri oluşurken, araçlar trafikte bir süre ilerlemekte güçlük çekti…(BRT)

banner22
Son Güncelleme: 18.06.2019 09:36
Anahtar Kelimeler:
Hava Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu, Ara Emri Konusunda Açıklama Yaptı
Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu, Ara Emri Konusunda Açıklama Yaptı
Güney Kıbrıs'ta turuncu alarm
Güney Kıbrıs'ta turuncu alarm
Türk ve Rum siyasi Partiler Ledra Palace'ta buluşacak
Türk ve Rum siyasi Partiler Ledra Palace'ta buluşacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim