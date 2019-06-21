Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme

Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 22–28 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporu açıklandı

21 Haziran 2019 Cuma 14:50
Hava durumu nasıl olacak?

Yağışlı hava hafta sonu bölgeyi terk edecek. Sıcaklık, hafta başından itibaren 5 ile 7 derece aratarak 38 - 41 derece olacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 22–28 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarın ve pazar günü serin ve nemli, diğer günlerde sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak.
Hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor. Pazartesinden itibaren hava genellikle açık az bulutlu geçecek.
Hafta sonu iç kesimlerde en yüksek hava sıcaklığı 32-35, sahillerde 28 -31, hafta başından itibaren iç kesimlerde 38-41, sahillerde 32-35 dolaylarında seyredecek. 
Rüzgar, periyodun ilk günleri güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli, diğer günlerde kuzey ve batı yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esecek.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçki içtiği kadına tecavüz etti iddiası!
İçki içtiği kadına tecavüz etti iddiası!
Hristofyas'tan kötü haber
Hristofyas'tan kötü haber
Kız arkadaşını darp etmişti...
Kız arkadaşını darp etmişti...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim