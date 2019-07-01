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Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi hava tahmin raporunu açıkladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:55
Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre hava tahimin raporunda, hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. 

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

Bölge Durum Min Max
GIRNE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 33 °C
ÇAMLIBEL AÇIK VE AZ BULUTLU °C 34 °C
LAPTA AÇIK VE AZ BULUTLU °C 32 °C
AKDENİZ AÇIK VE AZ BULUTLU °C 34 °C
BOĞAZ AÇIK VE AZ BULUTLU °C 32 °C
ALEVKAYA AÇIK VE AZ BULUTLU °C 31 °C
ESENTEPE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 32 °C
Bölge Durum Min Max
LEFKE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 31 °C
GÜZELYURT AÇIK VE AZ BULUTLU °C 36 °C
Bölge Durum Min Max
LEFKOŞA AÇIK VE AZ BULUTLU °C 37 °C
ERCAN AÇIK VE AZ BULUTLU °C 36 °C
Bölge Durum Min Max
GEÇİTKALE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 35 °C
BEYARMUDU AÇIK VE AZ BULUTLU °C 34 °C
Bölge Durum Min Max
GAZİMAĞUSA AÇIK VE AZ BULUTLU °C 33 °C
İSKELE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 33 °C

Karpaz

Bölge Durum Min Max
YENİERENKÖY AÇIK VE AZ BULUTLU °C 34 °C
 
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