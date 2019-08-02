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Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi 3 -9 Ağustos tarihleri arasını kapsayacak bir haftalık sürede alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:00
Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi 3 -9 Ağustos tarihleri arasını kapsayacak bir haftalık sürede alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.

Buna göre yarın hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve sabah saatleri yer yer sisli, geriye kalan günler açık ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 36-39, sahillerde 32-35 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.  

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Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuMeteoroloji Dairesi
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ılımanikliminsanı 2019-08-02 15:52:08

vallaiiii öleceeyiiiik be gardaş sıcaktann bilingg ?

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