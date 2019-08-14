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Hava durumu nasıl olacak?

Hava sıcaklığı bugün de 40 derecenin üzerinde seyredecek.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:28
Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi; hava sıcaklığının 41 dereceyi bulacağını açıkladı.

Cuma gününden itibaren hava sıcaklığında 3-4 derecelik düşüş yaşanacak.

Daireden yapılan açıklamaya göre; 19 Ağustos’a kadar bölgemiz, alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalmaya devam edecek.. Hava hafta boyunca açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk iki günü iç kesimlerde 38-41, sonrasında ise 34-37, sahillerde önce 34-37 ardından 30-33 derece dolayında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

(BRT/METEO)

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