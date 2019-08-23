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Hava durumu nasıl olacak?

23 Ağustos 2019 Cuma 14:06
Hava durumu nasıl olacak?

Hava önümüzdeki günlerde genellikle az bulutlu; Salı ve Çarşamba günleri parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 39; sahillerde 35 civarlarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 24- 30 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülke belirtilen tarihlerde genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36 – 39; sahillerde 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

(BRT/TAK)

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