Hava durumu nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR
Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Az önce klimamız bozuktu, ofiste hava sıcaklığı kuzeyde 40, doğu ve batı yönlerinde ise 30 derece seyretmekteydi. Şu an klima düzeldi her yer 16 derece :)