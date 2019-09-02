Hava durumu nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SICAK HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 3 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
EN YÜKSEK HAVA SICAKLIĞI İÇ KESİMLERDE 35 – 38, SAHİLLERDE 31- 34 DERECE
RÜZGAR
GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK
Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.
ORMAN YANGIN OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK