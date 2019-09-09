Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...

Hava durumu nasıl olacak?

KKTC’de havanın yarın öğleden sonra yer yer yağmurlu olması bekleniyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:52
Hava durumu nasıl olacak?

KKTC’de havanın yarın öğleden sonra yer yer yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji  Dairesi’nin 10 – 16 Eylül  tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen tarihlerde ülke genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve  nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cumartesi gününe kadar açık az bulutlu pazar ve pazartesi günleri ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37; sahillerde ise 30 - 33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seyir halindeki araç kurşunlandı
Seyir halindeki araç kurşunlandı
Acil kan aranıyor
Acil kan aranıyor
Özyiğit: Kıbrıslı Türkler geleceklerine kendileri karar vermeli
Özyiğit: Kıbrıslı Türkler geleceklerine kendileri karar vermeli

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim