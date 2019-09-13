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Hava durumu nasıl olacak?

13 Eylül 2019 Cuma 09:17
Hava durumu nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR

Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısı üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33-36 sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyretmesi beklenmektedir

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Anahtar Kelimeler:
Hava Durumu
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Behçet 2019-09-13 09:46:11

Demek ki have serin ve yağışlı olacaj

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