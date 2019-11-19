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Hava durumu nasıl olacak?

19 Kasım 2019 Salı 09:49
Hava durumu nasıl olacak?

Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR

Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

DENİZLERDE HAVA

Bölge genelinde fırtına beklenmiyor. Açık ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı. Tahmini dalga yüksekliği 1 ile 2 metre. Görüş iyi.

KIBRIS GENELİNDE SON DURUM

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Anahtar Kelimeler:
Hava Durumu
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