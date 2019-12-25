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Hava durumu nasıl olacak?

25 Aralık 2019 Çarşamba 17:14
Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, yılın son gününe kadar yer yer yağmur beklendiğini açıkladı.

Dairenin tahminlerine göre yarın yer yer, Cuma öğleye kadar yer yer yağmur, Cumartesi akşam saatleri sağanak, Pazar sağanak veya gökgürültülü sağanak bekleniyor.

Yer yer sağanak yağışlı geçecek 30 Aralık Pazartesi gününün ardından yılın son günü olan 31 Aralık Salı’nın ilk saatlerinde de yer yer sağanak görülecek.

En yüksek hava sıcaklığının 14-17 derece dolaylarında seyretmesi; güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise kuvvetli yer yer fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiHava Durumu
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