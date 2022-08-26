Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan kişiler mahkemeye çıktı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan...
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok etti!
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok...
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!
Flaş Haber
CTP, tercihini yaptı...
Kapat

Hava durumu nasıl olacak?

26 Ağustos 2022 Cuma 14:20
518 Okunma
Hava durumu nasıl olacak?


Hava sıcaklığı hafta boyunca 34-37 derece dolaylarında; pazartesi, salı sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos-02 Eylül tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca az bulutlu pazartesi, salı sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 34 – 37 derece, sahillerde 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan kişiler mahkemeye çıktı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan kişiler mahkemeye çıktı
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok etti!
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok etti!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim