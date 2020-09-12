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Hava durumu raporu!

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37, sahillerde ise 30 – 33 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

12 Eylül 2020 Cumartesi 10:01
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Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi 13 - 18 Eylül tarihlerini kapsayacak bir haftalık sürede, KKTC’nin alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını açıkladı.

Bu meteorolojik durum nedeniyle yarın hava, açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu olacak.

Pazartesi, Salı ve Çarşamba hava açık az bulutlu olacak.

Hava, Perşembe, açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu, Cuma açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37, sahillerde ise 30 – 33 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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