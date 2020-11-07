Hava durumu raporu!

Uzun süren bir yaz mevsiminin ardından ülkede serin ve yağışlı günler yaşanıyor. Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre 8 - 13 Kasım tarihleri arasında ülkede pazar hariç her gün sağanak bekleniyor.

Buna göre hava yarınparçalı bulutlu, hafta içi ise parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Bu arada cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 22-25 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.