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Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi’nin 25 Mart Perşembe günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

25 Mart 2021 Perşembe 09:34
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Hava durumu raporu!

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bugün hava parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 11-17 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 14 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji Dairesi, dün gece yarısından itibaren bugün sabah saat 10.00’a kadar fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda bölgemiz denizlerinde rüzgarın önceleri kuzey ve doğu yönlerden, bu akşam saatlerinden itibaren ise güney ve batı yönlerden “8” kuvvetinde ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

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