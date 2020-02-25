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Hava durumu raporu!

Hava sıcaklığı hafta boyuncu 18-21 derece dolaylarında olacak.

25 Şubat 2020 Salı 09:42
Hava durumu raporu!
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 - 21 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, yarın Kuzey ve Batı diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerdenorta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuYağmurGüneşSoğukSıcak
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