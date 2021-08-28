Hava durumu raporu!

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık ve az bulutlu geçecek..

Rüzgâr Kuzey ve Batı'dan orta kuvvette esecek..

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 39, sahillerde ise 36 derece dolaylarında olacak..