Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Flaş Haber
Girne'de ani ölüm!
Kapat

Hava durumu raporu!

Sıcak hava bölgede etkisini sürdürecek. Yeni haftanın ilk üç gününde ise sabah saatlerinde yer yer sis görülecek.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 09:59
168 Okunma
Hava durumu raporu!
banner48

Sıcak hava bölgede etkisini sürdürecek. Yeni haftanın ilk üç gününde ise sabah saatlerinde yer yer sis görülecek. 

Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmini raporuna göre bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarından salıya kadar açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.        

Havanın, çarşambadan cumaya kadar ise açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 38–41 ºC, sahillerde 33–36 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney be Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarış kızışacak... Kayalp'e rakip çıktı!
Yarış kızışacak... Kayalp'e rakip çıktı!
Barçın: “Emekçilerden 73 TL iç edildi”
Barçın: “Emekçilerden 73 TL iç edildi”
Erhürman: “Bu yapı gitmedikçe, durmadan duvara toslayacağız”
Erhürman: “Bu yapı gitmedikçe, durmadan duvara toslayacağız”










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim