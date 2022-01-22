Künye
Kıbrıs 11
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!

Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, yarın havanın zamanla sağanak yağmurlu akşam saatleri dağlık kesimlerin karla karışık yağmurlu olacağını bildirdi.

22 Ocak 2022 Cumartesi 15:30
686 Okunma
Hava durumu raporu!
banner108

Meteoroloji Dairesi, yarın havanın zamanla sağanak yağmurlu akşam saatleri dağlık kesimlerin karla karışık yağmurlu olacağını bildirdi.

Açıklamaya göre, 22 – 28 Ocak tarihleri arasında bölge oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı bulutlu zamanla sağanak yağmurlu akşam saatleri dağlık kesimler karla karışık yağmurlu, hafta içi ise parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde Cumartesi ve Pazar günleri 12 – 15 ºC diğer günlerde ise 8-11 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ise kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 23.01.2022 00:08
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Dairesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gök çifti anne-baba olmanın sevincini yaşıyor
Gök çifti anne-baba olmanın sevincini yaşıyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan milli sporcu Arabacı’nın Türkiye’ye dönmesine izin verilmedi
Koronavirüs testi pozitif çıkan milli sporcu Arabacı’nın Türkiye’ye dönmesine izin verilmedi
KKTC'de koronavirüs bir can daha aldı
KKTC'de koronavirüs bir can daha aldı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim