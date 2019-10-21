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Hava, hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağmurlu

22 – 28 Ekim tarihleri arasında ülke serin ve nemli hava kütlesinin etki altında kalacak.

21 Ekim 2019 Pazartesi 16:50
Hava, hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağmurlu

 Hava, hafta boyunca parçalı zamanla çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, 22 – 28 Ekim tarihleri arasında ülke serin ve nemli hava kütlesinin etki altında kalacak.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle hava bu tarihlerde parçalı, zamanla çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 27 - 30 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yağış anında yer yer fırtına şeklinde esecek.

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Son Güncelleme: 21.10.2019 16:52
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberSağnakHava
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Daş 2019-10-21 18:03:01

27-30 dereceye serin demeyin ingilizler valla döverler :))

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