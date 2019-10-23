Hava hafta boyunca yağmurlu olacak

Meteoroloji Dairesi hafta boyunca sağanak beklendiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, bölge, 24 – 30 Ekim tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 25 - 28 derece dolaylarında seyretmesi; rüzgarın da genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yağış anında ise yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.