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Hava nasıl olacak?

Ülkemiz dünden itibaren yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi..

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:42
Hava nasıl olacak?

Sağanak yağmur dün özellikle Karpaz Bölgesinde etkili oldu.

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Yağışlara bağlı dün su taşkını nedeniyle Çayırova ve Bafra kavşakları arasında kalan yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Sağanak yağmur etkili olmaya devam ederken, Çarşamba günü öğleden sonra kar yağışı; Perşembe sabahı da şiddetli don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre, 18 Ocak’a kadar devam edecek dönemin ikinci yarısında, hava sıcaklığında 4 derecelik düşüş yaşanacak.
Bu arada, Meteroloji Dairesi ve Polis Basın Subaylığından’ndan yapılan açıklamalarda yer yer kuvvetli olması beklenen sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması tavsiye edildi.

BRTK

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Son Güncelleme: 14.01.2019 10:44
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberYağmurKarDonYağışlı HavaSoğukHava DurumuMeteoroloji Dairesi
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