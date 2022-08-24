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Hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı 34 dereceye kadar düşecek; hafta başından itibaren yeniden yükselecek; yarın ve Cuma günü de yağmur bekleniyor.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:36
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Hava nasıl olacak?


Meteoroloji Dairesi’nin 25-31 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle periyodun ilk günleri üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hava genellikle açık, az bulutlu geçecek. Yarın öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cuma günü öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; pazartesi sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 34 – 37, sahillerde 29 – 32 derece; ikinci yarısında iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 33 – 36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli ve fırtınamsı esmesi bekleniyor.

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