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Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını bildirdi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 16:34
Hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını bildirdi.
Buna göre, hava yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak, yer yer sağanak görülecek. Cuma, KKTC genelinde parçalı çok bulutlu hava ve sağanak etkili olacak.
Cumartesi parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken, Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak ve yer yer sağanak görülecek.

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Yağmurlu hava Pazartesi’nden itibaren KKTC’yi terk edecek.
Bu dönemde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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Anahtar Kelimeler:
HavaNasılOlacakYağmur
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