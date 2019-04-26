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Hava nasıl olacak?

26 Nisan 2019 Cuma 10:53
Hava nasıl olacak?
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Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 2 ve 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

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RÜZGAR

Kuzey ve doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

TOZ TAŞINIMI DEVAM ETMEKTEDİR!

Kuzey afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratmaya devam etmesi beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.

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HavaNasılOlacakHaberKıbrısGündme
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