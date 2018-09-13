Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94314
ALTIN
239.996
DOLAR
6.1588
STERLİN
8.1011
EURO
7.2050
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı
iPhone XS Max mi Galaxy Note 9 mu?
iPhone XS Max mi Galaxy...
Astronotlarla havada yarıştı!
Astronotlarla havada yarıştı!
Apple’ın yeni telefonlarının ismi sızdı
Apple’ın yeni telefonlarının ismi sızdı
Türkiye'nin yerli telefon Vestel Venus V6 satışa çıktı
Türkiye'nin yerli telefon Vestel Venus...

Hava nasıl olacak?

Ülkemiz yağışlı havanın etkisinde bulunuyor.Yağmurlu havanın bugün, yarın ve Cumartesi günleri de bekleniyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 09:41
Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 13 – 19 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, havanın yarın ve cuma günü parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, cumartesi günü ise yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Periyodun diğer günlerinde ise hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 32 – 35; sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esecek.

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiHavaHava DurumuYağışlı HavaYağmurGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: Ülkeye gelen turistlerin en büyük şikayeti çevre kirliliği
Ataoğlu: Ülkeye gelen turistlerin en büyük şikayeti çevre kirliliği
LTB’den sokaktaki hayvanlar için yoga etkinliği
LTB’den sokaktaki hayvanlar için yoga etkinliği
“Montessori eğitimi çocuğu travmasız hayata hazırlar”
“Montessori eğitimi çocuğu travmasız hayata hazırlar”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim