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HAVA SERİN VE NEMLİ OLACAK ANCAK YAĞMUR BEKLENMİYOR

Meteoroloji Dairesi, serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak ülkede yağmur beklenmiyor.

16 Aralık 2020 Çarşamba 15:56
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HAVA SERİN VE NEMLİ OLACAK ANCAK YAĞMUR BEKLENMİYOR

Meteoroloji Dairesi, serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak ülkede yağmur beklenmiyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde genellikle 18-21 derece dolaylarında olacak. Hava, genellikle açık az bulutlu, zaman zaman parçalı bulutlu olacak. 
Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek. 

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