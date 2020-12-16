Meteoroloji Dairesi, serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak ülkede yağmur beklenmiyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde genellikle 18-21 derece dolaylarında olacak. Hava, genellikle açık az bulutlu, zaman zaman parçalı bulutlu olacak.
Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
HAVA SERİN VE NEMLİ OLACAK ANCAK YAĞMUR BEKLENMİYOR
Meteoroloji Dairesi, serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak ülkede yağmur beklenmiyor.
16 Aralık 2020 Çarşamba 15:56
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Meteoroloji Dairesi, serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak ülkede yağmur beklenmiyor.