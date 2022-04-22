Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hepsi de cezaevine gönderildi
Hepsi de cezaevine gönderildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla...
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!

Hava Sıcaklığı 32 Dereceye Kadar Yükselecek

Meteoroloji Dairesi, sıcaklığın hafta boyunca 29-32 derece dolaylarında olacağını bildirdi.

22 Nisan 2022 Cuma 15:15
189 Okunma
Hava Sıcaklığı 32 Dereceye Kadar Yükselecek

Meteoroloji Dairesi’nin 23– 29 Nisan tarihleri arasındaki süreye ilişkin hava durumu raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Raporda, yarının açık ve az bulutlu geçeceği, hafta boyunca ise havanın genellikle açık ve az bulutlu olacağı belirtildi.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye’den 150 milyon TL borçlanma için ihale
Maliye’den 150 milyon TL borçlanma için ihale
Ülke genelinde elektrik kesintisi
Ülke genelinde elektrik kesintisi
Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklama...
Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklama...










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim