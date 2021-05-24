Hava Sıcaklığı 36 Dereceye Kadar Çıkacak

Buna göre ilgili dönemde bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava yarın ve Çarşamba açık; Perşembe açık ve az bulutlu; Cuma parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; Cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; Pazar parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, haftaya Pazartesi ise açık ve az bulutlu olacak.

Bu dönemde en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33 - 36 derece ve sahillerde ise 26 - 29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.